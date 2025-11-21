Bourse aux skis Bitschwiller-lès-Thann

Bourse aux skis

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Vente de skis, vêtements et articles de skis. Côté matériel et équipement neufs 2 à 3 prestataires locaux vendront leurs matériels.

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 85 46 56 scvt@thannski.com

English :

Sale of skis, clothing and ski articles. For new equipment: 2 to 3 local service providers will sell their equipment.

German :

Verkauf von Skiern, Kleidung und Skiartikeln. Neues Material und Ausrüstung: 2 bis 3 lokale Anbieter werden ihr Material verkaufen.

Italiano :

Vendita di sci, abbigliamento e accessori per lo sci. Nuove attrezzature: 2 o 3 fornitori locali venderanno le loro attrezzature.

Espanol :

Venta de esquís, ropa y accesorios de esquí. Nuevos equipos: 2 o 3 proveedores locales venderán sus equipos.

