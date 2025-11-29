Bourse aux skis Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

Bourse aux skis

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Venez nombreux à la bourse aux skis d’Azur et Cimes afin de dénicher vos nouveaux objets de glisse !

.

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 57 27 azuretcimes@bbox.fr

English :

Come one, come all to the Azur et Cimes ski market to find your new winter sports items!

German :

Kommen Sie zahlreich zur Skibörse von Azur et Cimes, um Ihre neuen Wintersportgeräte zu finden!

Italiano :

Venite tutti al mercato dello sci di Azur et Cimes per trovare i vostri nuovi articoli per gli sport invernali!

Espanol :

Vengan todos al mercado de esquí Azur et Cimes para encontrar sus nuevos artículos de deportes de invierno

L’événement Bourse aux skis Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme