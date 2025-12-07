Bourse aux skis Champagnole
Bourse aux skis Champagnole dimanche 7 décembre 2025.
Bourse aux skis
29 rue Léon Blum Champagnole Jura
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
Bourse aux skis annuelle dans la salle de sport des Louataux.
10h 12h dépôt du matériel à vendre.
14h 17h vente du matériel.
18h 20h récupération des invendus.
Entrée libre. .
29 rue Léon Blum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
