Bourse aux skis

29 rue Léon Blum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Bourse aux skis annuelle dans la salle de sport des Louataux.

10h 12h dépôt du matériel à vendre.

14h 17h vente du matériel.

18h 20h récupération des invendus.

Entrée libre. .

29 rue Léon Blum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Bourse aux skis

German : Bourse aux skis

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux skis Champagnole a été mis à jour le 2025-11-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA