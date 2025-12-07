Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux skis Champagnole

Bourse aux skis Champagnole dimanche 7 décembre 2025.

Bourse aux skis

29 rue Léon Blum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Bourse aux skis annuelle dans la salle de sport des Louataux.

10h 12h dépôt du matériel à vendre.
14h 17h vente du matériel.
18h 20h récupération des invendus.

Entrée libre.   .

29 rue Léon Blum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

English : Bourse aux skis

German : Bourse aux skis

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux skis Champagnole a été mis à jour le 2025-11-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA