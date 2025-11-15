Bourse aux skis et vélos Salle multi-activités Morbier
Le Ski Club Morbier Bellefontaine Morez organise une bourse au matériel de ski et vélos, ouverte aux particuliers et professionnels au gymnase de Morbier (Les Marais). Le dépôt des articles aura lieu de 9h à 12h (3€ de frais de dépôt pour les particuliers), et la vente se fera de 14h à 16h30. Retrait du matériel invendu de 17h à 18h30. .
Salle multi-activités Les Marais Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 02 39
