BOURSE AUX SKIS Frahier-et-Chatebier

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

2025-11-30

Bourse aux skis organisé par le Ski Club de la Planche des Belles Filles.

Les personnes intéressées pourront déposer le matériel, le samedi 29 novembre de 13h à 16h.

La vente se déroulera le dimanche 30 novembre entre 9h et 16h.

Inscription au ski club le dimanche de 14h à 16h

La reprise des invendus se fera le dimanche entre 16h et 17h.

Venez acheter et ou vendre votre matériel de ski

– Prix variés, vous trouverez de quoi équiper le skieur débutant ou confirmé

– Skis alpin et fond

– Bâtons, chaussures

– Surfs et boots

– Habillement, vêtements techniques

– Raquettes

– Accessoires gants, bonnets, masques, casques … .

Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 68 69 95

