BOURSE AUX SKIS Frahier-et-Chatebier

Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 16:00:00
2025-11-30
Bourse aux skis organisé par le Ski Club de la Planche des Belles Filles.
Les personnes intéressées pourront déposer le matériel, le samedi 29 novembre de 13h à 16h.
La vente se déroulera le dimanche 30 novembre entre 9h et 16h.
Inscription au ski club le dimanche de 14h à 16h
La reprise des invendus se fera le dimanche entre 16h et 17h.
Venez acheter et ou vendre votre matériel de ski
– Prix variés, vous trouverez de quoi équiper le skieur débutant ou confirmé
– Skis alpin et fond
– Bâtons, chaussures
– Surfs et boots
– Habillement, vêtements techniques
– Raquettes
– Accessoires gants, bonnets, masques, casques … .
Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 68 69 95
