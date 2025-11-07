Bourse aux skis Espace LAC Gérardmer

Bourse aux skis Espace LAC Gérardmer vendredi 7 novembre 2025.

Bourse aux skis

Espace LAC 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-07 09:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Vente de matériel de sports d’hiver et de montagne ski alpin, ski de fond, raquettes, chaussures, vêtements.

Dépôts le vendredi et vente le samedi et dimanche.Tout public

.

Espace LAC 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 98 04

English :

Sale of winter and mountain sports equipment: downhill skiing, cross-country skiing, snowshoes, boots, clothing.

Deposits on Fridays, sales on Saturdays and Sundays.

German :

Verkauf von Winter- und Bergsportmaterial: Alpinski, Langlaufski, Schneeschuhe, Schuhe, Kleidung.

Ablagerungen am Freitag und Verkauf am Samstag und Sonntag.

Italiano :

Vendita di attrezzature per gli sport invernali e di montagna: sci alpino, sci di fondo, racchette da neve, scarponi, abbigliamento.

Consegna il venerdì e vendita il sabato e la domenica.

Espanol :

Venta de material para deportes de invierno y de montaña: esquí alpino, esquí de fondo, raquetas de nieve, botas, ropa.

Entregas los viernes y ventas los sábados y domingos.

L’événement Bourse aux skis Gérardmer a été mis à jour le 2025-10-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES