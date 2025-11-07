Bourse aux skis Rue des vosges Montbéliard

Bourse aux skis

La bourse aux skis de l’ASCAP est depuis des années la bourse la plus importante de la région. De par son organisation, c’est plus de 20 bénévoles sur 2 jours qui vont préparer l’exposition de plus de 3000 pièces, skis, chaussures, bâtons … de ski alpin, de fond, de randonnée ou encore de snowboard. Ces bénévoles seront à votre service pour vous accueillir, vous conseiller pour acheter votre matériel.

Organisation du week-end

Dépot du matériel vendredi 07/11 de 12h30 à 19h30

Vente vendredi 07/11 à partir de 19h30 à 21h samedi 08/11 de 8h30 à 16h.

Retour des invendus samedi 08/11 de 18h30 à 20h.

N’est-ce pas la meilleur façon pour commencer la saison de ski ?

Conditions financières à l’attention des déposants

Vous fixez les prix.

Au moment du dépôt l’ASCAP ski encaisse 0,50 euro par article.

Au moment du retour l’ASCAP ski prélève 1 euro par tranche entamée de 10 euros du prix de vente, uniquement sur les articles vendus.

Ainsi 1 euro sera prélevé pour un prix de vente compris entre 2 et 10 euros, puis 2 euros entre 11 et 20 euros …

Si vous souhaitez préparer votre dépôt pour la bourse, envoyez-nous votre formulaire de vente de matériel avant le 05 novembre 2025 à ascapski25.bourse@gmail.com .

Rue des vosges Gymnase ASCAP Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

