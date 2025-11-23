Bourse aux skis rue Bernard Cathelin Montélimar
Bourse aux skis rue Bernard Cathelin Montélimar dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux skis
rue Bernard Cathelin Gymnase Espace Saint Martin Montélimar Drôme
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23
Bourse aux skis, échanges entre professionnels et particuliers rencontre avec les partenaires du club de ski de la ville
rue Bernard Cathelin Gymnase Espace Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@skiclubmontelimar.fr
English :
Ski market, exchanges between professionals and private individuals, meeting with the town’s ski club partners
German :
Skibörse, Austausch zwischen Fachleuten und Privatpersonen Treffen mit den Partnern des Skiclubs der Stadt
Italiano :
Mercatino dello sci, scambi tra professionisti e privati, incontro con i partner dello sci club della città
Espanol :
Mercado del esquí, intercambios entre profesionales y particulares, encuentro con socios del club de esquí de la ciudad
