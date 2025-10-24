Bourse aux skis nordiques Les Hôpitaux-Vieux
Salle de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs
De 9h à 17h et organisée par l’Olympic Mont d’Or Bourse aux skis de fond, rando, télémark, chaussures ..
Dépôt du matériel le vendredi de 17h à 20h pour les particuliers.
Reprise des invendus le samedi de 17h à 18h.
Accès libre. .
Salle de la Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 03 31 97 olympicmontdor@gmail.com
