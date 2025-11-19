Bourse aux skis Pontarlier

Bourse aux skis Pontarlier mercredi 19 novembre 2025.

Bourse aux skis

Salle Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-19

Dépôt du matériel nordique et alpin le mercredi et jeudi de 17h à 20h.

Vente le vendredi de 18h à 19h pour les adhérents, vente publique de 19h à 21h et le samedi de 9h à 17h non stop.

Organisé par l’Association des familles de Pontarlier.

Bourse aux skis matériel de sports et loisirs d’hiver. Ski alpin, ski de fond et ski de randonnée, snowboard, matériels de skis, bâtons, masques, luges, raquettes, anoraks, salopettes, combinaisons, casques neufs, etc. .

Salle Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 35 12 association.familles.pontarlier@orange.fr

English : Bourse aux skis

German : Bourse aux skis

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux skis Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS