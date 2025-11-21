Bourse aux skis Les Amis des Neiges (Section Ski de la M.J.C. Robert Martin) Romans-sur-Isère
Bourse aux skis Les Amis des Neiges (Section Ski de la M.J.C. Robert Martin) Romans-sur-Isère vendredi 21 novembre 2025.
Bourse aux skis
Les Amis des Neiges (Section Ski de la M.J.C. Robert Martin) 87, avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21
Bourse aux skis et vêtements d’hiver
.
Les Amis des Neiges (Section Ski de la M.J.C. Robert Martin) 87, avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 41 64 17 lesamisdesneiges@gmail.com
English :
Ski and winter clothing fair
German :
Börse für Skier und Winterkleidung
Italiano :
Fiera dello sci e dell’abbigliamento invernale
Espanol :
Feria del esquí y de la ropa de invierno
L’événement Bourse aux skis Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-27 par Valence Romans Tourisme