Bourse aux skis Les Amis des Neiges (Section Ski de la M.J.C. Robert Martin) Romans-sur-Isère

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

2025-11-21

Bourse aux skis et vêtements d’hiver

Les Amis des Neiges (Section Ski de la M.J.C. Robert Martin) 87, avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 41 64 17 lesamisdesneiges@gmail.com

English :

Ski and winter clothing fair

German :

Börse für Skier und Winterkleidung

Italiano :

Fiera dello sci e dell’abbigliamento invernale

Espanol :

Feria del esquí y de la ropa de invierno

