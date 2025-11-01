Bourse aux skis allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle

allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Le Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organise une bourse aux skis à la salle multi-activités.Tout public

allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21

English :

The Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organizes a ski market at the multi-activity room.

German :

Der Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organisiert eine Skibörse in der Multi-Aktivitätshalle.

Italiano :

Lo Sci Club Saint-Maurice-sur-Moselle organizza un mercatino dello sci presso la sala multiattività.

Espanol :

El Club de Esquí de Saint-Maurice-sur-Moselle organiza un mercado de esquí en la sala de actividades múltiples.

