Bourse aux skis allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle
Bourse aux skis allée des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle samedi 1 novembre 2025.
Bourse aux skis
allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00
2025-11-01 2025-11-02
Le Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organise une bourse aux skis à la salle multi-activités.Tout public
allée des Tilleuls Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21
English :
The Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organizes a ski market at the multi-activity room.
German :
Der Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organisiert eine Skibörse in der Multi-Aktivitätshalle.
Italiano :
Lo Sci Club Saint-Maurice-sur-Moselle organizza un mercatino dello sci presso la sala multiattività.
Espanol :
El Club de Esquí de Saint-Maurice-sur-Moselle organiza un mercado de esquí en la sala de actividades múltiples.
