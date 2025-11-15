Bourse aux skis Sainte-Marie-aux-Mines
Bourse aux skis Sainte-Marie-aux-Mines samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux skis
5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 13:00:00
2025-11-15
Donnez une seconde vie à votre matériel et faites de bonnes affaires à la Bourse aux Skis !
Le Ski Club de Sainte-Marie-aux-Mines et de la vallée organisera sa traditionnelle Bourse au ski.
Atelier fartage, matériel, vêtements et accessoires.
Inscription aux mercredis des neiges le même jour au même endroit. 0 .
5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 32 43 14 skiclub.saintemarie@gmail.com
English :
Give your equipment a second life and grab a bargain at the Bourse aux Skis!
German :
Geben Sie Ihrer Ausrüstung ein zweites Leben und machen Sie gute Geschäfte auf der Skibörse!
Italiano :
Date nuova vita alla vostra attrezzatura e fate un affare allo Ski Exchange!
Espanol :
Dale una nueva vida a tu equipo y hazte con una ganga en la Bolsa de Esquí
