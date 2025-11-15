Bourse aux skis Sainte-Marie-aux-Mines

Bourse aux skis

5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Samedi 2025-11-15 09:00:00

2025-11-15 13:00:00

Donnez une seconde vie à votre matériel et faites de bonnes affaires à la Bourse aux Skis !

Le Ski Club de Sainte-Marie-aux-Mines et de la vallée organisera sa traditionnelle Bourse au ski.

Atelier fartage, matériel, vêtements et accessoires.

Inscription aux mercredis des neiges le même jour au même endroit. 0 .

+33 6 86 32 43 14 skiclub.saintemarie@gmail.com

English :

Give your equipment a second life and grab a bargain at the Bourse aux Skis!

German :

Geben Sie Ihrer Ausrüstung ein zweites Leben und machen Sie gute Geschäfte auf der Skibörse!

Italiano :

Date nuova vita alla vostra attrezzatura e fate un affare allo Ski Exchange!

Espanol :

Dale una nueva vida a tu equipo y hazte con una ganga en la Bolsa de Esquí

