Bourse aux souvenirs militaires AUXOIS SUD EXPO Créancey

Ne manquez pas la 19ème Bourse aux Souvenirs Militaires à l’Auxois Sud Expo de POUILLY EN AUXOIS (21) le samedi 14 Mars 2026 de 8h à 14h.
L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisition d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants. Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.
Samedi 14 Mars 2026
De 8h à 14h
Lieu :
AUXOIS SUD EXPO
Pôle Agricole de Créancey
Route d’Arnay le Duc
21320 POUILLY EN AUXOIS
BILLETTERIES :
– Tarif sur place : 4 €uros
– GRATUIT pour les -12 ans
– PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros
Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le vendredi de 16h à 19h et samedi de 6h30 à 14h
Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/VIPPOUILLY2026](https://my.weezevent.com/VIPPOUILLY2026)
Merci de partager l’évènement :
[https://www.facebook.com/events/1737131956964985/](https://www.facebook.com/events/1737131956964985/)
Buvette et restauration sur place
Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE
[tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)
Tél. 06 68 31 79 05
Bon Salon à Tous…
AUXOIS SUD EXPO 21320 POUILLY EN AUXOIS Créancey 21320 Côte-d’Or