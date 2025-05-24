Bourse aux timbres Maison des Associations Bourg-de-Péage
Bourse aux timbres Maison des Associations Bourg-de-Péage samedi 20 décembre 2025.
Bourse aux timbres
Maison des Associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20 11:30:00
2025-12-20
Le Groupement Marco Carto Philatélique organise organise 1 bourse aux timbres par mois, de mai à décembre.
Chaque fin de mois de mai à décembre, une bourse aux timbres aura lieu le matin à la Maison des Associations.
Maison des Associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 11 32 37
English :
The Groupement Marco Carto Philatélique organizes 1 stamp fair per month, from May to December.
At the end of every month from May to December, a stamp fair will be held in the morning at the Maison des Associations.
German :
Der Groupement Marco Carto Philatélique organisiert von Mai bis Dezember 1 Briefmarkenbörse pro Monat.
An jedem Monatsende von Mai bis Dezember findet vormittags im Maison des Associations eine Briefmarkenbörse statt.
Italiano :
Il Groupement Marco Carto Philatélique organizza 1 fiera filatelica al mese, da maggio a dicembre.
Alla fine di ogni mese, da maggio a dicembre, si terrà una fiera filatelica al mattino presso la Maison des Associations.
Espanol :
El Groupement Marco Carto Philatélique organiza 1 feria de sellos al mes, de mayo a diciembre.
A finales de cada mes, de mayo a diciembre, se celebrará una feria de sellos por la mañana en la Maison des Associations.
