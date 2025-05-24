Bourse aux timbres Maison des Associations Bourg-de-Péage

Bourse aux timbres

Maison des Associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

2025-12-20

Le Groupement Marco Carto Philatélique organise organise 1 bourse aux timbres par mois, de mai à décembre.

Chaque fin de mois de mai à décembre, une bourse aux timbres aura lieu le matin à la Maison des Associations.

Maison des Associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 11 32 37

English :

The Groupement Marco Carto Philatélique organizes 1 stamp fair per month, from May to December.

At the end of every month from May to December, a stamp fair will be held in the morning at the Maison des Associations.

German :

Der Groupement Marco Carto Philatélique organisiert von Mai bis Dezember 1 Briefmarkenbörse pro Monat.

An jedem Monatsende von Mai bis Dezember findet vormittags im Maison des Associations eine Briefmarkenbörse statt.

Italiano :

Il Groupement Marco Carto Philatélique organizza 1 fiera filatelica al mese, da maggio a dicembre.

Alla fine di ogni mese, da maggio a dicembre, si terrà una fiera filatelica al mattino presso la Maison des Associations.

Espanol :

El Groupement Marco Carto Philatélique organiza 1 feria de sellos al mes, de mayo a diciembre.

A finales de cada mes, de mayo a diciembre, se celebrará una feria de sellos por la mañana en la Maison des Associations.

L’événement Bourse aux timbres Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-27 par Valence Romans Tourisme