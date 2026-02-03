Bourse aux timbres et multicollections Erstein

Bourse aux timbres et multicollections

rue JG Abry Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Venez et participez soit par l’achat, la vente ou l’échange.

Buvette et petite restauration sur place.

rue JG Abry Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 95 41 02 Dh.distribution@sfr.fr

English :

Come and take part by buying, selling or exchanging.

Refreshments and snacks on site.

