Bourse aux végétaux Rue de la Grande Abbaye Fréhel samedi 25 avril 2026.
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-04-25
Echangez vos plantes !
Le printemps arrive, il est temps de penser au jardin ! Venez échanger vos boutures, vos semis et vos graines. .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
