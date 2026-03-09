Bourse aux végétaux Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Bourse aux végétaux

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

2026-04-25

Echangez vos plantes !

Le printemps arrive, il est temps de penser au jardin ! Venez échanger vos boutures, vos semis et vos graines. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

