BOURSE AUX VÉLOS 2025

427 Rue Hélène Boucher Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

3ᵉ Bourse aux Vélos RÊVE DE VÉLO les 14 et 15 novembre 2025 à Montpellier Sud.

Cet événement local est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent acheter ou vendre un vélo d’occasion révisé, échanger avec des passionnés ou simplement découvrir le monde du vélo autrement.

Adresse

RÊVE DE VÉLO Montpellier Sud, 427 Rue Hélène Boucher, 34130 Mauguio .

427 Rue Hélène Boucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

3? Bourse aux Vélos RÊVE DE VÉLO on November 14 and 15, 2025 at Montpellier Sud.

This local event has become a must for anyone wishing to buy or sell an overhauled second-hand bike, talk to enthusiasts or simply discover the world of bicycles in a different way.

German :

3? Fahrradbörse RÊVE DE VÉLO am 14. und 15. November 2025 in Montpellier Sud.

Diese lokale Veranstaltung ist zu einem unumgänglichen Treffpunkt für alle geworden, die ein gebrauchtes, generalüberholtes Fahrrad kaufen oder verkaufen, sich mit Fahrradfans austauschen oder einfach die Welt des Fahrrads auf andere Weise entdecken möchten.

Italiano :

3? Bourse aux Vélos RÊVE DE VÉLO il 14 e 15 novembre 2025 a Montpellier Sud.

Questo evento locale è diventato un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano acquistare o vendere una bicicletta usata revisionata, parlare con gli appassionati o semplicemente scoprire il mondo della bicicletta in modo diverso.

Espanol :

3? Bourse aux Vélos RÊVE DE VÉLO los días 14 y 15 de noviembre de 2025 en Montpellier Sud.

Este evento local se ha convertido en una cita ineludible para todos aquellos que desean comprar o vender una bicicleta de segunda mano revisada, hablar con aficionados o simplemente descubrir el mundo del ciclismo de una forma diferente.

L’événement BOURSE AUX VÉLOS 2025 Montpellier a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT MONTPELLIER