Bourse aux vélos & ateliers de réparation, Zone de la Grange, Rue des Chardonnes, 41200 Romorantin-Lanthenay, Romorantin-Lanthenay

Bourse aux vélos & ateliers de réparation Samedi 2 mai, 08h00 Zone de la Grange, Rue des Chardonnes, 41200 Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T19:00:00+02:00

Dans le cadre de Mai à Vélo, une initiative nationale qui encourage la pratique du vélo tout le mois de mai en promouvant les mobilités actives et durables, la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois organise une journée dédiée aux cyclistes et à tous les habitants du territoire.

Au programme :

Bourse aux vélos : un espace où il sera possible de proposer à la vente ou à l’achat des vélos d’occasion, favorisant l’accès à des moyens de déplacement abordables et durables.

Ateliers de réparation et d’entretien de vélos : des sessions pratiques pour apprendre à diagnostiquer et entretenir son vélo (pneus, freins, réglages…), accessibles à toutes et tous, avec conseils techniques pour mieux rouler en toute sécurité.

Des animations autour de la mobilité cyclable, avec des échanges, conseils et informations pour découvrir les solutions de déplacements doux sur le territoire.

L’événement s’inscrit pleinement dans l’esprit de Mai à Vélo : encourager l’utilisation du vélo, sensibiliser à l’entretien et à la réparation, et créer du lien autour des mobilités respectueuses de l’environnement.

Zone de la Grange, Rue des Chardonnes, 41200 Romorantin-Lanthenay Decathlon, 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mobilites@ccrm41.fr »}]

La Fête du Vélo dans le Romorantinais et le Monestois : https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/