Bourse aux vélos Islea Avermes
Bourse aux vélos Islea Avermes samedi 7 mars 2026.
Bourse aux vélos
Islea Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Bourse aux vélos organisée par l’Amicale Laïque Cyclo-VTT
.
Islea Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 55 31 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bicycle market organized by Amicale Laïque Cyclo-VTT
L’événement Bourse aux vélos Avermes a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région