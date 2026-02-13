Bourse aux Vélos Carpentras, 3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras, Carpentras
Bourse aux Vélos Carpentras, 3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras, Carpentras vendredi 1 mai 2026.
Bourse aux Vélos Carpentras 1 – 3 mai 3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00
BOURSE AUX VELOS
2ème Bourse aux vélos
Bourse aux vélos à Carpentras
La ville de Carpentras accueille une bourse aux vélos ouverte à toutes et à tous !
C’est l’occasion idéale de vendre, acheter ou échanger des vélos d’occasion : vélos enfants, adultes, VTT, vélos de ville, accessoires et équipements.
Pourquoi participer ?
Donner une seconde vie à votre vélo
Trouver un vélo à petit prix
Encourager la mobilité douce et écologique
Faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale
Lieu : Carpentras 3 Bis rue Colbert
Date :1 mai 2026 Dépot des vélos à partir de 9H
2 et 3 mai Vente des vélos
Horaires : De 9H à 16H
Public : particuliers
Que vous soyez cycliste confirmé, amateur ou simplement curieux, venez nombreux participer à cet événement convivial et responsable !
3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras 3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0603592888 »}]
2 ème Bourse aux vélos à Carpentras