Bourse aux Vélos Carpentras, 3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras, Carpentras

Bourse aux Vélos Carpentras 1 – 3 mai 3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

BOURSE AUX VELOS

2ème Bourse aux vélos

Bourse aux vélos à Carpentras

La ville de Carpentras accueille une bourse aux vélos ouverte à toutes et à tous !

C’est l’occasion idéale de vendre, acheter ou échanger des vélos d’occasion : vélos enfants, adultes, VTT, vélos de ville, accessoires et équipements.

Pourquoi participer ?

Donner une seconde vie à votre vélo

Trouver un vélo à petit prix

Encourager la mobilité douce et écologique

Faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale

Lieu : Carpentras 3 Bis rue Colbert

Date :1 mai 2026 Dépot des vélos à partir de 9H

2 et 3 mai Vente des vélos

Horaires : De 9H à 16H

Public : particuliers

Que vous soyez cycliste confirmé, amateur ou simplement curieux, venez nombreux participer à cet événement convivial et responsable !

3 Bis rue Colbert 84200 Carpentras Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

