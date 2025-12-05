Bourse aux vélos Chalon-sur-Saône

Bourse aux vélos Chalon-sur-Saône vendredi 5 décembre 2025.

Bourse aux vélos

Parc des expositions Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Le vélo sport chalonnais organise la 43éme bourse aux vélos de son histoire.

– vendredi 05/12 jour de dépôt de matériel

– samedi 06/12 vente au public de 9h a 18h

– dimanche 07/12 de 9h à 11h pour le règlement ou restitution des invendus .

Parc des expositions Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 91 00 47

English : Bourse aux vélos

German : Bourse aux vélos

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux vélos Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)