Bourse aux vélos Chalon-sur-Saône
Bourse aux vélos Chalon-sur-Saône vendredi 5 décembre 2025.
Bourse aux vélos
Parc des expositions Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Le vélo sport chalonnais organise la 43éme bourse aux vélos de son histoire.
– vendredi 05/12 jour de dépôt de matériel
– samedi 06/12 vente au public de 9h a 18h
– dimanche 07/12 de 9h à 11h pour le règlement ou restitution des invendus .
Parc des expositions Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 91 00 47
