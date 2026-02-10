Bourse aux vélos Cholet

Bourse aux vélos

1 rue du Docteur Emile Maillard Cholet Maine-et-Loire

Les bénévoles de l’atelier recyclo du Centre Social Pasteur organisent leur 7ᵉ édition de la bourse aux vélos.

Pour vendre un vélo

Dépôt des vélos, au centre social, du mardi 10 mars au vendredi 13 mars de 12h à 18h.

2 € par vélo déposé et 10% de retenu sur les ventes, ne seront acceptés que des vélos propres et en bon état de fonctionnement.

Pou acheter un vélo

Vente des vélos le samedi 14 mars 2026, salle Mocrat, de 9h à 17h.

Tous types de vélos y seront mis en vente, pour enfants comme pour adultes, de quoi équiper chaque membre de la famille, ou même, remplacer des vélos devenus trop petits par d’autres à la taille adaptée, en étant à la fois acheteur et vendeur ! Les bénévoles de l’atelier recyclo seront présents pour vous conseiller pour l’achat mais également la vente d’un vélo ! .

1 rue du Docteur Emile Maillard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 01 05 accueil@cspasteur.fr

