Bourse aux vélos de fin d’année (avec dépôt-vente particuliers) Asso Cyclamaine Cyclamaine Le Mans

Bourse aux vélos de fin d’année (avec dépôt-vente particuliers) Asso Cyclamaine

Cyclamaine 47 Rue des Acacias Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Vente des vélos de l’association et dépôt-vente pour les particuliers. Samedi 6 décembre 2025 à l’atelier Cyclamaine.

Notre bourse aux vélos de fin d’année aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à notre atelier au Mans. (47 rue des Acacias). RDV entre 10h et 18h.

Comme d’habitude, il y en aura pour (presque) tous les goûts vélos de ville, VTC, vélos enfants… On rappelle que les vélos à assistance électrique (VAE) ne sont pas admis car il nous est impossible de vérifier le bon état de motorisation.

Dépôt conseillé pour les particuliers dès le vendredi 5 décembre, de 14h à 18h.

N’hésitez pas à nous appeler (06 84 50 25 13) pour toute précision ! .

English :

Sale of the association’s bicycles and garage sale for individuals. Saturday December 6, 2025 at the Cyclamaine workshop.

German :

Verkauf von Fahrrädern des Vereins und Lagerverkauf für Privatpersonen. Samstag, 6. Dezember 2025 in der Werkstatt Cyclamaine.

Italiano :

Vendita delle biciclette dell’associazione e garage sale per i privati. Sabato 6 dicembre 2025 presso l’officina Cyclamaine.

Espanol :

Venta de las bicicletas de la asociación y venta de garaje para particulares. Sábado 6 de diciembre de 2025 en el taller Cyclamaine.

