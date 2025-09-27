Bourse Aux Vélos du 20ème Place Alphonse Allais Paris

Bourse Aux Vélos du 20ème Place Alphonse Allais Paris samedi 27 septembre 2025.

La

Cyclofficine de Paris organise la grande bourse aux vélos annuelle du

20è !! Viens trouver ton nouveau biclou d’occasion pour rider la ville

et les campagnes avec Au programme de cette journée, qui aura lieu cette année dans le cadre de la grande fête des rues aux écoles !

10h-13h : DEPOT DES VELOS

Tu as un vélo qui dors dans la cave ? Qui encombre le local à vélo et qui embête tes voisins ? C’est le moment de venir le vendre et lui donner une nouvelle chance de rouler !

Pense bien à prendre ta carte d’identité si tu souhaites vendre un vélo

14h-17h : VENTE DES VELOS

A partir de 14h, viens trouver le vélo de tes rêves !!

Paiement en espèces uniquement

14h-17h : TROC DE VELOS ENFANTS

Cette

année, la Cyclofficine organise pour la première fois un troc de vélos

enfants ! C’est l’occasion de venir échanger un vélo trop petit contre

un vélo à sa taille, ou même plus petit pour les petits frères et soeurs ! Valable jusqu’à 12 ans.

Les vélos doivent être réparés pour être échangés

11h-18h : ATELIER D’AUTOREPARATION

13h-18h : Piste d’essai vélos bizarres & Chamboule tout géant

14h-18h : ATELIER SERIGRAPHIE avec l’Etabli

Pense à prendre des t-shirts ou autres tissus que tu souhaites sérigraphier avec les merveilleux cadres qui seront proposés !!!

18h MUSIQUE !!???

On vous réserve bien évidemment plein d’autres activités et surprises, venez nombreux.ses

La grande bourse aux vélos du 20ème est de retour ! Venez vendre un vieux vélo, acheter le vélo de vos rêves, ou tout simplement passer un bon moment avec nous !

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T10:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00

Place Alphonse Allais Place Alphonse Allais 75020 Paris

https://www.facebook.com/events/1286021252650323?active_tab=about https://www.facebook.com/events/1286021252650323?active_tab=about