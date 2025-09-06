Bourse aux vélos enfants Pertuis

Bourse aux vélos enfants Pertuis samedi 6 septembre 2025.

Bourse aux vélos enfants

Samedi 6 septembre 2025 de 9h à 14h.

De 9h00 à 14h00. rue de la Tour Saint Jacques Pertuis Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 14:00:00

Date(s) :

2025-09-06

La Ville de Pertuis et l’ADAVA vous invitent à participer à la Bourse aux vélos enfants le samedi 6 septembre 2025 sur la Place de la Tour Saint-Jacques de 9h00 à 14h00.

Dépôt des vélos de 8h à 9h

Vente de 9h à 14h

Récupération de 13h à 14h



Cette bourse est réservée aux vélos enfants de 6 à 12 ans.



Animation gratuite Karts à pédales enfants

De 9h à 14h, profitez d’une animation ludique et gratuite ! Les enfants pourront s’amuser en toute sécurité sur des karts à pédales. .

rue de la Tour Saint Jacques Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 44 44 72 39 contact@adava.fr

English :

The Ville de Pertuis and ADAVA invite you to take part in the children?s bike market on Saturday, September 6, 2025 on the Place de la Tour Saint-Jacques from 9:00 am to 2:00 pm.

German :

Die Stadt Pertuis und ADAVA laden Sie ein, an der Kinderfahrradbörse am Samstag, den 6. September 2025, auf dem Place de la Tour Saint-Jacques von 9.00 bis 14.00 Uhr teilzunehmen.

Italiano :

La città di Pertuis e l’ADAVA vi invitano a partecipare al mercato delle biciclette per bambini che si terrà sabato 6 settembre 2025 in Place de la Tour Saint-Jacques dalle 9.00 alle 14.00.

Espanol :

La ciudad de Pertuis y ADAVA le invitan a participar en el mercadillo infantil de bicicletas el sábado 6 de septiembre de 2025 en la plaza de la Tour Saint-Jacques de 9:00 a 14:00 horas.

L’événement Bourse aux vélos enfants Pertuis a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de Pertuis