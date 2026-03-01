Bourse aux vélos et équipements sportifs Marches

Bourse aux vélos et équipements sportifs Marches samedi 21 mars 2026.

Bourse aux vélos et équipements sportifs

place du 45e Parallele Marches Drôme

Tarif :

Date :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :
2026-03-21

L’association de parents d’élèves Pirouette Cacahuette organise une bourse aux vélos et équipements sportifs (trottinettes, draisiennes, rollers, kimonos…).
place du 45e Parallele Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   pirouettecacahuette2023@gmail.com

English :

The Pirouette Cacahuette parents’ association is organizing a bicycle and sports equipment fair (scooters, draisies, rollerblades, kimonos, etc.).

L’événement Bourse aux vélos et équipements sportifs Marches a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme