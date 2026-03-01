Bourse aux vélos et équipements sportifs Marches
Bourse aux vélos et équipements sportifs Marches samedi 21 mars 2026.
Bourse aux vélos et équipements sportifs
place du 45e Parallele Marches Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
Date(s) :
2026-03-21
L’association de parents d’élèves Pirouette Cacahuette organise une bourse aux vélos et équipements sportifs (trottinettes, draisiennes, rollers, kimonos…).
place du 45e Parallele Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes pirouettecacahuette2023@gmail.com
English :
The Pirouette Cacahuette parents’ association is organizing a bicycle and sports equipment fair (scooters, draisies, rollerblades, kimonos, etc.).
