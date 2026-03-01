Bourse aux vélos et équipements sportifs Marches

Bourse aux vélos et équipements sportifs

place du 45e Parallele Marches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’association de parents d’élèves Pirouette Cacahuette organise une bourse aux vélos et équipements sportifs (trottinettes, draisiennes, rollers, kimonos…).

place du 45e Parallele Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes pirouettecacahuette2023@gmail.com

English :

The Pirouette Cacahuette parents’ association is organizing a bicycle and sports equipment fair (scooters, draisies, rollerblades, kimonos, etc.).

