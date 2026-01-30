Bourse aux vélos et plein air Pontarlier

Bourse aux vélos et plein air

Espace René Pourny Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-11 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

11/03 et 12/03 de 17h à 19h30 dépôts adhérents.

13/03 de 18h à 20h30 vente adhérents.

13/03 19h à 20h30 vente publique.

14/03 9h à 17h vente publique non stop.

Organisé par l’Association des Familles de Pontarlier.

Bourse aux vélos, VTT, course,adulte et enfant, trottinettes, matériel, vêtements , accessoires de sports, camping, loisirs plein air. .

Espace René Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 35 12 association.familles.pontarlier@orange.fr

