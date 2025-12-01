BOURSE AUX VÉLOS Tiers-Lieu La Pompe La Maison du vélo Florac Trois Rivières

BOURSE AUX VÉLOS

La Maison du vélo 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Vous souhaitez acheter un vélo ? Venez dénicher votre prochain compagnon de route. Les vélos auront tous une fiche avec un diagnostic mécanique et vous pouvez demander conseil aux bénévoles !

Vous souhaitez acheter un vélo ?

Venez dénicher votre prochain compagnon de route SAMEDI 13 DECEMBRE entre 11h et 16h, à la Maison du Vélo de Florac.

Premiers arrivés, premiers servis !

Repérez les vélos qui vous plaisent en fonction de votre budget, de votre taille, du type de vélo que vous cherchez. Les vélos auront tous une fiche avec un diagnostic mécanique, vous pourrez alors savoir s’il y a beaucoup de réparations ou non à prévoir sur votre futur vélo. Vous pouvez demander conseil aux bénévoles qui seront là pour vous aider.

On saura ainsi quelles sont les réparations minimales à effectuer sur votre vélo pour qu’il soit en état de rouler. Réparations qui pourront être effectuées par vous-mêmes (par exemple lors des ateliers d’auto-réparation !), par Samuel (devis gratuit), ou par le futur acquéreur du vélo.

Vous fixez le prix définitif du vélo (en prenant en compte la commission de l’association, voir détail ci-dessous) et nous signons un accord sur les conditions de vente et les modalités.

Vous amenez votre vélo pour la vente le samedi 13 décembre entre 9h et 10h30.

Entre 16h00 et 17h00 récupération de l’argent ou des vélos par les vendeurs. .

Tiers-Lieu La Pompe La Maison du vélo 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 88 52 23 41

English :

Looking to buy a bike? Come and find your next cycling companion. All the bikes will have a sheet with a mechanical diagnosis, and you can ask the volunteers for advice!

Want to sell your bike?

Bring it to the Maison du Vélo no later than 4pm on Thursday December 4. We’ll carry out free of charge a complete mechanical diagnosis of your bike.

