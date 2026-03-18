Bourse aux vélos Ecole Jean Macé Préau Gérardmer
Bourse aux vélos Ecole Jean Macé Préau Gérardmer samedi 11 avril 2026.
Bourse aux vélos
Ecole Jean Macé Préau 4 Rue Jean Macé Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Vente tous types de vélos et accessoires. Dépôt de 9h à 11h30. Vente au public de 14h à 16h. Reprise des invendus de 16h à 17h.Tout public
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Ecole Jean Macé Préau 4 Rue Jean Macé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 78 99 68 74 contact@gerardmercyclo.fr
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English :
Sale of all types of bikes and accessories. Storage from 9am to 11:30am. Sale to the public from 2pm to 4pm. Return of unsold bikes from 4pm to 5pm.
L’événement Bourse aux vélos Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES