Bourse aux vélos Rue Lamartine Hauts de Bienne

Bourse aux vélos

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’UC Morez organise sa Bourse aux Vélo à l’Espace Lamartine à Morez.

Vous souhaitez vous procurer un vélo d’occasion provenant de particuliers ou bien de magasins de vélos ? Vous voulez revendre votre ou vos anciens biclous ? Dans ce cas, réservez bien votre 4 avril !

Pour déposer des vélos, il suffit de venir le matin entre 9h et 12h avec votre matériel. Le droit de dépôt est de 3€ pour chaque article, et la commission retenue par l’UC Morez est de 10% du prix de vente du vélo. Attention, merci vérifier au préalable que le matériel déposé est en bon état de fonctionnement (freinage, transmission, état général correct).

La vente quant à elle est prévue entre 13h et 17h.

Venez nombreux ! .

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 85 92 25 manuel.macuard@orange.fr

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English : Bourse aux vélos

L’événement Bourse aux vélos Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE