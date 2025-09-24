Bourse aux vélos Rue des Halles Hendaye

Bourse aux vélos Rue des Halles Hendaye mercredi 24 septembre 2025.

Bourse aux vélos

Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

16h00 -> 18h00 dépôt des vélos.

18h00 -> 20h00 vente des vélos.

19h30 -> 20h30 récupération de l’argent ou des vélos invendus. .

Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Bourse aux vélos

German : Bourse aux vélos

Italiano :

Espanol : Bourse aux vélos

L’événement Bourse aux vélos Hendaye a été mis à jour le 2025-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce