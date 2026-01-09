Bourse aux vélos Bâtiment 13 Laval

Bourse aux vélos

Bâtiment 13 28 Place Albert Jacquard Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Bourse aux vélos organisée par l’association Place au Vélo

La bourse aux vélos 2026 aura lieu le samedi 28 mars, au Bâtiment 13 quartier Ferrié (parking à proximité).

Vente de vélos d’occasion de l’association et de particuliers.

Vendeurs Dépôt le vendredi 27/03 de 15 h à 19 h et le samedi 28/03 de 8 h à 10 h (2 € par vélo adulte déposé 1 € par vélo enfant déposé) avec pièce d’identité.

L’état des vélos est contrôlé par nos équipes. Le vendeur décide du prix de vente.

Une commission de 10 % (avec un minimum de 1 € et un maximum de 25 €) sera prélevée sur le produit de la vente si le vélo est vendu, pour participation aux frais d’organisation.

Acheteurs Vente le samedi 28/03 de 10 h à 16 h. Il est recommandé d’arriver tôt.

Paiements par espèce, chèque ou carte bancaire.

Inscription pour les vendeurs (Recommandée !) https://bourse.placeauvelo.org/

Consulter le règlement de la Bourse aux Vélos https://bourse.placeauvelo.org/page/reglement-de-la-bourse .

Bâtiment 13 28 Place Albert Jacquard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 98 30 90 34 bourse@placeauvelo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bicycle market organized by the Place au Vélo association

L’événement Bourse aux vélos Laval a été mis à jour le 2026-01-09 par LAVAL TOURISME