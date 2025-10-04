Bourse aux vélos Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay

Bourse aux vélos Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay samedi 4 octobre 2025.

Bourse aux vélos

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Retrouvez la bourse aux vélos pour vendre et / ou, acquérir du matériel cycliste (vélos & accessoires, vêtements & équipements) à moindre coût, du type « Dépôt Vente » le 4 octobre au Centre Pierre Cardinal.

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 88 14 41 union.cycliste.lepuy@orange.fr

English :

Join us for the « Dépôt ? Sale » format on October 4 at the Centre Pierre Cardinal.

German :

Auf der Fahrradbörse können Sie Fahrradzubehör (Fahrräder und Zubehör, Kleidung und Ausrüstung) zu einem günstigen Preis verkaufen und/oder erwerben, nach dem Motto « Abgabe? Verkauf » am 4. Oktober im Centre Pierre Cardinal.

Italiano :

Unisciti a noi per la fiera della bicicletta per vendere e/o acquistare materiale ciclistico (biciclette e accessori, abbigliamento e attrezzature) a un prezzo più basso, utilizzando il formato « Depot? Vendita » il 4 ottobre presso il Centro Pierre Cardinal.

Espanol :

Únase a nosotros en la feria de la bicicleta para vender y/o comprar material ciclista (bicicletas y accesorios, ropa y equipamiento) a un precio más bajo, utilizando el formato « Depósito ? Sale » el 4 de octubre en el Centre Pierre Cardinal.

L’événement Bourse aux vélos Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay