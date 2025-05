Bourse aux vélos – Promenade de la Vézère Les Eyzies, 18 mai 2025 08:30, Les Eyzies.

Dordogne

Bourse aux vélos Promenade de la Vézère Le bourg Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-05-18

Début : 2025-05-18 08:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

8h30 10h30 dépôt des vélos (VTT, VTC, VAE, enfants) que vous souhaitez vendre. 10h 18h venez dénicher la perle rare pour vos balades

Pendant le vide-greniers organisé aux Eyzies, la CCVH s’associe et vous propose une bourse aux vélos !

Vous avez un vélo à vendre ? Venez nous confier à la vente vos affaires entre 8h30 et 10h30 (VTT, VTC, VAE, enfants, accessoires)

Vous cherchez la perle rare pour vos balades ? Venez voir les articles en vente sur notre stand à partir de 10h jusqu’à 18h. .

Promenade de la Vézère Le bourg

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70 contact@cc-vh.fr

English : Bourse aux vélos

8.30am 10.30am: bikes for sale (mountain bikes, VTC, VAE, children’s bikes). 10 a.m. 6 p.m.: come and find the perfect bike for your outings

German : Bourse aux vélos

8:30 10:30 Uhr: Abgabe der Fahrräder (Mountainbikes, VTCs, VAEs, Kinderräder), die Sie verkaufen möchten. 10h 18h: Kommen Sie und suchen Sie nach der seltenen Perle für Ihre Ausflüge

Italiano :

8.30 10.30: vendita di biciclette (mountain bike, VTC, VAE, bici per bambini). 10.00-18.00: venite a cercare la perla rara per le vostre gite!

Espanol : Bourse aux vélos

8.30 10.30 h: venta de bicicletas (BTT, VTC, VAE, bicicletas para niños). 10.00 h 18.00 h: ¡ven a buscar esa perla rara para tus salidas!

