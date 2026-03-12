BOURSE AUX VELOS Ambulances des 4 villages Les Rousses

BOURSE AUX VELOS Ambulances des 4 villages Les Rousses samedi 18 avril 2026.

BOURSE AUX VELOS

Ambulances des 4 villages 209 Route Blanche Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Notre bourse aux vélos se déroulera le Samedi 18 Avril 2026 aux Ambulances des 4 villages aux Rousses.
Dépots 10h/12h
Ventes 13h30/16h
Contact bourse.vttmassifjura@gmail.com   .

Ambulances des 4 villages 209 Route Blanche Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   info.vttmassifjura@gmail.com

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English :

L’événement BOURSE AUX VELOS Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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