Bourse aux vélos Gymnase de la Barollière Lunéville

Bourse aux vélos

Gymnase de la Barollière 1 rue de La Barollière Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Organisée par les Cyclo-randonneurs lunévillois

> Dépôt du matériel le vendredi 17 (de 16h à 19h contribution de 1€ demandée pour chaque matériel déposé)

> Vente le samedi 18

Vélo de route VTT Vélo enfant Trottinette Remorque Accessoires et équipements. Paiement en espèces ou chèque

Reprise des invendus et règlements de 16h à 18h le samedi.Tout public

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Gymnase de la Barollière 1 rue de La Barollière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 02 07

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English :

Organized by Cyclo-randonneurs lunévillois

> Equipment drop-off on Friday 17th (from 4pm to 7pm ? contribution of 1? required for each item dropped off)

> Sale on Saturday 18

Road bikes ? MOUNTAIN BIKES ? Children’s bike ? Scooter ? Trailer ? Accessories and equipment. Payment by cash or cheque

Returns and payments from 4pm to 6pm on Saturday.

L’événement Bourse aux vélos Lunéville a été mis à jour le 2026-03-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS