Bourse aux vélos Gymnase de la Barollière Lunéville
Bourse aux vélos Gymnase de la Barollière Lunéville vendredi 17 avril 2026.
Bourse aux vélos
Gymnase de la Barollière 1 rue de La Barollière Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17 19:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18
Organisée par les Cyclo-randonneurs lunévillois
> Dépôt du matériel le vendredi 17 (de 16h à 19h contribution de 1€ demandée pour chaque matériel déposé)
> Vente le samedi 18
Vélo de route VTT Vélo enfant Trottinette Remorque Accessoires et équipements. Paiement en espèces ou chèque
Reprise des invendus et règlements de 16h à 18h le samedi.Tout public
0 .
Gymnase de la Barollière 1 rue de La Barollière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 02 07
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English :
Organized by Cyclo-randonneurs lunévillois
> Equipment drop-off on Friday 17th (from 4pm to 7pm ? contribution of 1? required for each item dropped off)
> Sale on Saturday 18
Road bikes ? MOUNTAIN BIKES ? Children’s bike ? Scooter ? Trailer ? Accessories and equipment. Payment by cash or cheque
Returns and payments from 4pm to 6pm on Saturday.
L’événement Bourse aux vélos Lunéville a été mis à jour le 2026-03-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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