Bourse aux vélos Malansac

Le palis bleu Malansac Morbihan

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

2026-02-28

Pleins de vélos dans le garage à débarrasser ?

Vos enfants ont grandi leurs vélos ne conviennent plus et il leur en faut un nouveau ?

Vous cherchez depuis un moment un vélo qui vous convienne ?

Alors cette information va vous intéresser !

Pour bien commencer la nouvelle saison 2026, pour les enfants ou les adultes qui cherchent un nouveau fidèle destrier métallique, une bourse aux vélos est organisée au Palis bleu à Malansac.

Venez déposer vos vélos à vendre, fixez un prix ou en acheter.

L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous. Il y aura de la restauration et une buvette sur place le dimanche. L’achat des vélos se fera en espèce ou en chèque.

L’événement est coorganisé par les deux nouvelles associations Vél’unisson et à pied en roue libre, qui souhaitent développer la mobilité douce sur le territoire pour

toutes et tous. .

+33 6 52 49 24 34

