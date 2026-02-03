Bourse aux vélos

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Venez nombreux à cette grande bourse aux vélos ! Les membres du club cyclo des Vosges du Nord seront à disposition pour guider et conseiller les vendeurs et acheteurs.

English :

Come one, come all to this great bike market! Members of the Vosges du Nord Cycling Club will be on hand to guide and advise buyers and sellers.

L’événement Bourse aux vélos Mertzwiller a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de l’Alsace Verte