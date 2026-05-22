Bourse aux vélos Bliiida Metz
Bourse aux vélos Bliiida Metz mardi 26 mai 2026.
Metz
Bourse aux vélos
Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-26 00:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-26
Du 26 au 31 mai 2026, Metz à Vélo et Bliiida vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition de la Bourse aux vélos à Metz.
Vous cherchez un vélo d’occasion ?
Vous souhaitez vendre un vélo qui dort à la cave ?
Vous voulez vous équiper à prix accessible avant l’été ?
C’est le moment !
Des vélos pour tous les usages et tous les budgets vélos de ville, VTT, vélos enfants, vélos de route, parfois quelques pépites… A noter que dimanche 31 mai de 8h à 17h se tient LA journée seconde main de Bliiida Briiic & Broc Brocante, vide-dressing, avec notre bourse aux vélos.Tout public
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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
From May 26 to 31, 2026, Metz à Vélo and Bliiida invite you to another edition of the Bourse aux vélos in Metz.
Looking for a second-hand bike?
Want to sell a bike that’s been sitting in the cellar?
Looking to buy affordable equipment before the summer?
Now’s the time!
Bikes for every purpose and every budget: city bikes, mountain bikes, children’s bikes, road bikes, sometimes a few nuggets? Please note that on Sunday, May 31, from 8 a.m. to 5 p.m., Bliiida is holding THE second-hand day: Briiic & Broc Brocante, vide-dressing, with our bike exchange.
L’événement Bourse aux vélos Metz a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ
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