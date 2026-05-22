Bourse aux vélos Bliiida Metz

Metz

Bourse aux vélos

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-26 00:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-26

Du 26 au 31 mai 2026, Metz à Vélo et Bliiida vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition de la Bourse aux vélos à Metz.

Vous cherchez un vélo d’occasion ?

Vous souhaitez vendre un vélo qui dort à la cave ?

Vous voulez vous équiper à prix accessible avant l’été ?

C’est le moment !

Des vélos pour tous les usages et tous les budgets vélos de ville, VTT, vélos enfants, vélos de route, parfois quelques pépites… A noter que dimanche 31 mai de 8h à 17h se tient LA journée seconde main de Bliiida Briiic & Broc Brocante, vide-dressing, avec notre bourse aux vélos.Tout public

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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

From May 26 to 31, 2026, Metz à Vélo and Bliiida invite you to another edition of the Bourse aux vélos in Metz.

Looking for a second-hand bike?

Want to sell a bike that’s been sitting in the cellar?

Looking to buy affordable equipment before the summer?

Now’s the time!

Bikes for every purpose and every budget: city bikes, mountain bikes, children’s bikes, road bikes, sometimes a few nuggets? Please note that on Sunday, May 31, from 8 a.m. to 5 p.m., Bliiida is holding THE second-hand day: Briiic & Broc Brocante, vide-dressing, with our bike exchange.

L’événement Bourse aux vélos Metz a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ