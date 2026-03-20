BOURSE AUX VÉLOS

5 Rue de la Poésie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Ne manquez pas la bourse aux vélos organisée par le Vieux Biclou les 11 et 12 avril 2026 !

Ne manquez pas la bourse aux vélos organisée par le Vieux Biclou les 11 et 12 avril 2026 !

Pour mettre votre vélo en vente, il suffit de le déposer à l’atelier (5 rue de la Poésie)

Samedi 11 avril de 16h à 18h30

Dimanche 12 avril de 10h à 12h

À noter Munissez-vous obligatoirement d’une pièce d’identité. Attention, le vélo doit être en état de rouler pour être accepté.

La vente se déroule le dimanche 12 avril de 14h à 16h sur l’Esplanade de la musique. Ne soyez pas en retard, car c’est la règle du premiers arrivés, premiers servis qui prime !

Le choix Entre 50 et 80 vélos sont attendus (VTT, VTC, vélos enfants, modèles vintage, et même des vélos à assistance électrique ou des trottinettes non électriques).

Le budget Il y en a pour toutes les bourses ! Les prix varient de 15 € à 500 €, avec une moyenne tournant autour de 80€. .

5 Rue de la Poésie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Don’t miss the bike market organized by Vieux Biclou on April 11 and 12, 2026!

L’événement BOURSE AUX VÉLOS Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER