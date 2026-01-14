Bourse aux vélos

Place de la gare Mutzig 18 rue Jacques Peirotes Strasbourg Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-12

Le retour du bon plan deux-roues la Bourse aux Vélos propose une sélection exclusive de modèles accessibles, idéale pour ceux qui cherchent la qualité au meilleur prix.

Notre fameuse bourse aux vélos revient ! Des prix bas sur une sélection de vélos ! .

English :

The return of the two-wheeler bargain: the Bourse aux Vélos offers an exclusive selection of affordable models, ideal for those looking for quality at the best price.

L’événement Bourse aux vélos Mutzig a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig