Bourse aux vélos – Maison du vélo Pélissanne, 7 juin 2025 08:00, Pélissanne.

Bouches-du-Rhône

Bourse aux vélos Samedi 7 juin 2025 de 8h à 18h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 08:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Envie de changer de vélo, de reprendre le vélo ? Envie d’avoir un vélo plus grand ou plus adapté ? Quelque soit votre pratique, c’est le lieu pour faire de bonnes affaires !

Chaque année, la Bourse aux vélos permet à chacun de trouver son bonheur à moindre coût et en seconde main.



Programme

– Dépôt des vélos de 8h à 16h

– Vente des vélos de 9h à 17h

– Retrait des invendus et des règlements de 17h à 18h .

Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr

English :

You want to change your bike ? Bigger or more suitable ? Then come to the bike sales in Pélissanne ! You will find many offers of second hand bikes.

German :

Haben Sie Lust, Ihr Fahrrad zu wechseln oder wieder mit dem Radfahren anzufangen? Lust auf ein größeres oder geeigneteres Fahrrad? Was auch immer Sie tun, dies ist der Ort, an dem Sie ein Schnäppchen machen können!

Italiano :

Volete cambiare la vostra bicicletta o ricominciare a pedalare? Cercate una bici più grande o migliore? Qualunque sia la tua passione, questo è il posto giusto per fare un affare!

Espanol :

¿Quiere cambiar de bicicleta o volver a montar en bici? ¿Buscas una bici más grande o mejor? Te dediques a lo que te dediques, ¡éste es el lugar para conseguir una ganga!

L’événement Bourse aux vélos Pélissanne a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes