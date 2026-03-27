BOURSE AUX VÉLOS RÊVE DE VÉLO

427 Rue Hélène Boucher Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10

La Bourse aux Vélos RÊVE DE VÉLO revient pour sa 4e édition les 10 et 11 avril 2026 à Montpellier Sud.

Devenue un rendez-vous attendu par les amateurs de vélo, cette manifestation permet d’acheter ou vendre des vélos d’occasion révisés, d’échanger avec des passionnés et de découvrir l’univers du vélo dans une ambiance conviviale et locale. .

427 Rue Hélène Boucher Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 27 87 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BOURSE AUX VÉLOS RÊVE DE VÉLO Mauguio a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 ADT34