Bourse aux vélos Rue de Paris Saint-Laurent-en-Grandvaux
Bourse aux vélos Rue de Paris Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 28 mars 2026.
Bourse aux vélos
Rue de Paris Collège Louis Bouvier Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Bourse aux vélos, trottinettes, rollers, organisée par les Parents d’Elèves du Collège Louis Bouvier.
Dépôt des articles le matin, vente l’après-midi.
Plus d’informations prochainement ! .
Rue de Paris Collège Louis Bouvier Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 71 30 43 apecollege.bouvier@gmail.com
English : Bourse aux vélos
German : Bourse aux vélos
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux vélos Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX