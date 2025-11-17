Bourse aux vélos Rue de Paris Saint-Laurent-en-Grandvaux

Bourse aux vélos

Rue de Paris Collège Louis Bouvier Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Bourse aux vélos, trottinettes, rollers, organisée par les Parents d’Elèves du Collège Louis Bouvier.

Dépôt des articles le matin, vente l’après-midi.

Plus d’informations prochainement ! .

Rue de Paris Collège Louis Bouvier Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 71 30 43 apecollege.bouvier@gmail.com

