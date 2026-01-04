Bourse aux Vélos Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Bourse aux Vélos Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes samedi 11 avril 2026.
Bourse aux Vélos
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 18 39 90 rayondesaintonge@yahoo.fr
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English :
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L’événement Bourse aux Vélos Saintes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge