Bourse aux vélos VBC Bike Park 365 chemin des Sernes Saint-Vincent-la-Commanderie

Bourse aux vélos VBC Bike Park 365

chemin des Sernes VBC BIKE PARK 365 Saint-Vincent-la-Commanderie Drôme

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le VBC Bike Park 365 organise la première édition de sa Bourse aux Vélos, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de vélo du territoire.

chemin des Sernes VBC BIKE PARK 365 Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 80 40 00 93 contact@vbcbikepark.com

English :

The VBC Bike Park 365 is organizing its first Bike Exchange, a not-to-be-missed event for all local bike enthusiasts.

