Bourse aux vélos Salle des 3 Ponts Velars-sur-Ouche

Bourse aux vélos

Salle des 3 Ponts Place Osburg Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 13:15:00

fin : 2026-04-11 17:15:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

3ème Bourse aux Vélos de Velars-sur-Ouche !

Le Foyer Rural et Nico Vélos vous donnent rendez-vous le samedi 11 avril 2026 pour une journée dédiée à la petite reine !

IMPORTANT Nous acceptons UNIQUEMENT les vélos (tous types). Les vêtements, pièces et accessoires ne sont pas admis.

VOTRE PLANNING

Dépôts Vendredi 10 avril (17h-19h30) & Samedi 11 avril (9h30-12h).

Vente Samedi 11 avril de 13h15 à 17h15.

Paiements & Retrait des invendus De 17h30 à 19h (IMPERATIF).

Venez dénicher votre future monture ou offrir une seconde vie à votre ancien vélo ! .

Salle des 3 Ponts Place Osburg Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 28 71 20 nicovelos21@gmail.com

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English : Bourse aux vélos

L’événement Bourse aux vélos Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)