Bourse aux vélos Parc des expositions Vesoul
Bourse aux vélos Parc des expositions Vesoul samedi 21 mars 2026.
Bourse aux vélos
Parc des expositions 1 Rue Victor Dollé Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Dépôt des vélos à vendre
Samedi 21/03
9h30-12h 13h30-15h
Dimanche 22/03
9h-10h
Vente générale
Samedi 21/03
15h30-19h30
Dimanche 22/03
10h-12h30 14h-16h30 .
Parc des expositions 1 Rue Victor Dollé Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Bourse aux vélos
L’événement Bourse aux vélos Vesoul a été mis à jour le 2026-03-13 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL