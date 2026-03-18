Bourse aux vélos Parc des expositions Vesoul

Bourse aux vélos Parc des expositions Vesoul samedi 21 mars 2026.

Bourse aux vélos

Parc des expositions 1 Rue Victor Dollé Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-21

Dépôt des vélos à vendre
Samedi 21/03
9h30-12h 13h30-15h

Dimanche 22/03
9h-10h

Vente générale
Samedi 21/03
15h30-19h30

Dimanche 22/03
10h-12h30 14h-16h30   .

Parc des expositions 1 Rue Victor Dollé Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Bourse aux vélos

L’événement Bourse aux vélos Vesoul a été mis à jour le 2026-03-13 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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