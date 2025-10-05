Bourse aux vêtements 0-12 ans Automne/Hiver Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Bourse aux vêtements 0-12 ans Automne/Hiver Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer dimanche 5 octobre 2025.

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Bourse aux vêtements 0-12 ans Automne/Hiver vêtements enfant d’occasion en bon état, jouets, déco, puériculture, grossesse.

Le Cercle celtique proposera une vente de crêpes. Les enfants pourront se faire maquiller par les bénévoles d’Echanges et Cie. .

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 7 77 77 04 37

